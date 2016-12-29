С 1 января 2017 г. предоставление услуг по содействию в трудоустройстве на территории Республики Беларусь граждан может осуществляться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, включенными в Реестр агентств по трудоустройству.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты, для осуществления деятельности по предоставлению гражданам услуг по содействию в трудоустройстве юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют в Министерство труда и социальной защиты заявление о включении сведений в Реестр агентств по трудоустройству (Реестр). Минтруда и соцзащиты включает сведения в Реестр и выдает свидетельство о включении в Реестр в течение десяти дней со дня приема заявления.

Формы заявлений о включении сведений в Реестр, о внесении изменений и (или) дополнений в Реестр, об исключении сведений из Реестра, о выдаче дубликата свидетельства о включении в Реестр, установленные постановлением Министерства труда и социальной защиты от 25 ноября 2016 г. № 68, а также порядок приема заявлений размещены в рубрике «Реестр агентств по трудоустройству».