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С 1 ЯНВАРЯ ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ ГРАЖДАНАМ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ МОГУТ ЮРЛИЦА И ИП, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СПЕЦРЕЕСТР
09:47 30.12.2016

С 1 января 2017 г. предоставление услуг по содействию в трудоустройстве на территории Республики Беларусь граждан может осуществляться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, включенными в Реестр агентств по трудоустройству.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты, для осуществления деятельности по предоставлению гражданам услуг по содействию в трудоустройстве юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют в Министерство труда и социальной защиты заявление о включении сведений в Реестр агентств по трудоустройству (Реестр). Минтруда и соцзащиты включает сведения в Реестр и выдает свидетельство о включении в Реестр в течение десяти дней со дня приема заявления.

Формы заявлений о включении сведений в Реестр, о внесении изменений и (или) дополнений в Реестр, об исключении сведений из Реестра, о выдаче дубликата свидетельства о включении в Реестр, установленные постановлением Министерства труда и социальной защиты от 25 ноября 2016 г. № 68, а также порядок приема заявлений размещены в рубрике «Реестр агентств по трудоустройству».
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