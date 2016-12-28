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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕЗНАЛИЧНОЙ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ
10:24 29.12.2016

Постановлением Совета министров № 1082 от 27 декабря 2016 г. внесены изменения в перечень документов и (или) сведений, необходимых для предоставления безналичной жилищной субсидии и запрашиваемых службой субсидирования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документ принят в целях освобождения граждан от оплаты услуг организаций по выдаче информации из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним при решении вопроса о предоставлении им безналичных жилищных субсидий.

В частности, изменена редакция пункта 2 приложения к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2016 г. № 775 ”Об установлении перечня документов и (или) сведений, необходимых для предоставления безналичной жилищной субсидии и запрашиваемых службой субсидирования“. Так, для целей принятия решения о предоставлении гражданину безналичной жилищной субсидии по заявительному принципу службой субсидирования запрашиваются в республиканской организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним сведения о жилых помещениях, принадлежащих (принадлежавших) заявителю, а также проживающим совместно с ним членам его семьи, за шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения за предоставлением безналичной жилищной субсидии.

В связи с тем, что выдача упомянутых сведений не является административной процедурой, их предоставление по запросу службы субсидирования гражданами оплачиваться не будет.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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