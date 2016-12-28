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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИЕМА ПОДПИСКИ НА ПЕЧАТНЫЕ СМИ В БЕЛАРУСИ ВСТУПИЛ В СИЛУ
15:32 28.12.2016
27 декабря вступило в силу постановление Министерства связи и информатизации Беларуси №15 от 07.10.2016 «Об утверждении Инструкции о порядке приема подписки на печатные средства массовой информации и их доставки и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства связи и информатизации Республики Беларусь».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи, документом установлен порядок включения печатных СМИ в каталог, предусмотрена возможность приема подписки с использованием собственного интернет-сайта, в ином месте, посредством платежно-справочного терминала самообслуживания, уточнено содержание каталога оператора почтовой связи.
Определены данные, предоставляемые подписчиком, на основании которых оператор почтовой связи осуществляет прием подписки. В случае если данные указаны неправильно, подписчик вправе обратиться к оператору почтовой связи за оказанием услуги по переадресованию или аннулированию оформленной подписки на печатное СМИ в установленные оператором почтовой связи периоды и оплатить ее, согласно тарифам оператора почтовой связи.
В постановлении урегулирован вопрос оплаты подписчиком подписной цены печатного СМИ, доставка газет в случае их выхода в общеустановленный праздничный и выходной день осуществляться на следующий рабочий день.
Определено, что по согласованию с оператором почтовой связи, имеющим лицензию на доставку печатных СМИ, распространители и редакции Беларуси могут передавать печатные СМИ для доставки в упаковке из полиэтиленовой пленки с указанием на ней адреса доставки печатного СМИ и наименования подписчика.
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