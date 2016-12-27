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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СПК В ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА ИЛИ КУП ЗАВЕРШАТ ДО 31 МАЯ 2017 ГОДА
09:55 28.12.2016
Александр Лукашенко подписал указ, который вносит изменения в указ от 17 июля 2014 года № 349 «О реорганизации колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов)».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в соответствии с документом работы по преобразованию сельскохозяйственных производственных кооперативов в хозяйственные общества или коммунальные унитарные предприятия должны быть завершены до 31 мая 2017 года.
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