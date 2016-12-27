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ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТЫ С УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ И ПАТОГЕННЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ АГЕНТАМИ
14:21 27.12.2016

Постановлением Совета министров №1074 от 26 декабря 2016 г. утверждено Положение о порядке и условиях получения разрешений на осуществление работ с условно-патогенными микроорганизмами и патогенными биологическими агентами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, действие положения распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих работы с условно-патогенными микроорганизмами и патогенными биологическими агентами.

Выдача разрешения осуществляется Министерством здравоохранения.

Согласно документу, условиями получения разрешения являются: наличие у юрлица (ИП) на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или ином законном основании помещений, оборудования и транспорта, позволяющих осуществлять работы с условно-патогенными микроорганизмами и патогенными биологическими агентами в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения; наличие в штате работников, имеющих соответствующую профессиональную подготовку и квалификацию; соблюдение юрлицом требований нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление работ с условно-патогенными микроорганизмами и патогенными биологическими агентами. Условием для получения разрешения также является наличие положительного заключения территориального учреждения, осуществляющего государственный санитарный надзор, об оценке условий осуществления работ с условно-патогенными микроорганизмами и патогенными биологическими агентами на соответствие требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Выдаче разрешения, внесению в него изменений и (или) дополнений, продлению срока его действия предшествует комплекс предварительных технических работ, связанных с проведением: экспертизы необходимых для выдачи разрешения документов, оценки условий осуществления работ с условно-патогенными микроорганизмами и патогенными биологическими агентами на соответствие требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и других исследований, назначаемых Минздравом.

Срок действия разрешения составляет 5 лет.

Постановление принято в соответствии с частью четвертой статьи 161 закона Беларуси от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и вступает в силу с 6 января 2017 г.
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