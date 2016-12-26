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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СОВМИН УТВЕРДИЛ НОВЫЙ СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
10:01 27.12.2016

Постановлением Совета министров № 1065 от 22 декабря 2016 года утвержден новый состав межведомственной комиссии по проведению процедур закупок при строительстве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документом внесены изменения в положение о Межведомственной комиссии по проведению процедур закупок при строительстве. Так, за комиссией закреплено право осуществлять анализ практики проведения процедур закупок при строительстве в соответствии с указом от 20 октября 2016 г. № 380 ”О закупках товаров (работ, услуг) при строительстве“.

Кроме того, постановлением утвержден новый состав комиссии. В него, в частности, вошли заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Эдвард Матулис, первый заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Минского горисполкома Юрий Кочерго, заместитель председателя Минского облисполкома Сергей Невмержицкий. Из прежнего состава остались директор открытого акционерного общества "НИИ Стройэкономика" Петр Жабко, директор республиканского унитарного предприятия "Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве" Геннадий Пурс, заместитель министра финансов Владислав Татаринович.

Неизменным остался и председатель комиссии - первый заместитель министра архитектуры и строительства Александр Кручанов.

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
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