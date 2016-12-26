|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.12.2016
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВМИН УТВЕРДИЛ НОВЫЙ СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
10:01 27.12.2016
Постановлением Совета министров № 1065 от 22 декабря 2016 года утвержден новый состав межведомственной комиссии по проведению процедур закупок при строительстве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документом внесены изменения в положение о Межведомственной комиссии по проведению процедур закупок при строительстве. Так, за комиссией закреплено право осуществлять анализ практики проведения процедур закупок при строительстве в соответствии с указом от 20 октября 2016 г. № 380 ”О закупках товаров (работ, услуг) при строительстве“.
Кроме того, постановлением утвержден новый состав комиссии. В него, в частности, вошли заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Эдвард Матулис, первый заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Минского горисполкома Юрий Кочерго, заместитель председателя Минского облисполкома Сергей Невмержицкий. Из прежнего состава остались директор открытого акционерного общества "НИИ Стройэкономика" Петр Жабко, директор республиканского унитарного предприятия "Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве" Геннадий Пурс, заместитель министра финансов Владислав Татаринович.
Неизменным остался и председатель комиссии - первый заместитель министра архитектуры и строительства Александр Кручанов.
Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.12.2016
Итоги торгов на БВФБ
на 26.12.2016
Курсы в банках
на 27.12.2016
Конвертация в банках
на 27.12.2016
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте