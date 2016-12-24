Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 35 от 14 декабря 2016 г. установлено количество подлежащих выдаче иностранным государствам разрешений на проезд автотранспортных средств этих государств по территории Беларуси с уплатой сбора за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по дорогам общего пользования республики в 2017 году.

Согласно опубликованному на Национальном правовом Интернет-портале документу, квоты получили 45 стран. Среди них - Австрия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Иордан, Иран, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Сирия, Словакия, Словения, Турция, Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария, Швеция, Эстония.

Азербайджан получил на проезд грузовиков 1200 квот, Армения – 200, Грузия – 2000, на проезд автобусов в нерегулярном сообщении – 20 квот; Кыргызстан на проезд грузовых автотранспортных средств получил 1500 квот, Таджикистан – 1500, Туркменистан – 1000, Узбекистан – 2500, Украина – 28000, Молдова – 7500, на проезд автобусов в нерегулярном сообщении – 700.

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.