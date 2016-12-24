Александр Лукашенко подписал указ «О пенсионном обеспечении граждан, пострадавших в результате акта терроризма».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ направлен на усиление социальной защиты граждан, которым установлена инвалидность вследствие телесных повреждений, полученных непосредственно в результате теракта, произошедшего 11 апреля 2011 года в Минске на станции метро «Октябрьская».

Указом установлен особый порядок назначения и перерасчета пенсий пострадавшим.

Назначение таких пенсий будет осуществляться, исходя из заработка, определенного за последние 12 месяцев работы, предшествовавших акту терроризма, с учетом показателя степени утраты профессиональной трудоспособности (вместо установленной группы инвалидности).

Будет также обеспечиваться ежемесячный перерасчет указанных пенсий в связи с ростом в республике средней заработной платы.

Указ позволит увеличить размеры пенсий гражданам, ставшим инвалидами из-за теракта.