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УТВЕРЖДЕН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РАЗВИТИЮ ”ЗЕЛЕНОЙ“ ЭКОНОМИКИ В БЕЛАРУСИ ДО 2020 ГОДА
12:40 23.12.2016

Постановлением Совета министров № 1061 от 21 декабря 2016 года утвержден Национальный план действий по развитию ”зеленой“ экономики в Беларуси до 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, стратегической целью реализации Национального плана является повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития.

В качестве основной цели первого этапа выполнения названной Национальной стратегии (2016-2020 годы) рассматривается переход к качественному сбалансированному росту экономики путем ее структурно-институциональной трансформации с учетом реализации принципов ”зеленой“ экономики, приоритетного развития высокотехнологичных производств, которые станут основой для повышения конкурентоспособности страны и качества жизни населения.

Основная цель второго этапа (2021-2030 годы) – переход к стабильной устойчивости развития и достижение высокого качества человеческого потенциала на основе дальнейшего становления ”зеленой“ экономики, ускоренного совершенствования высокотехнологичных производств.

С учетом социально-экономических условий, перспектив, целесообразности, международных обязательств приоритетными направлениями развития ”зеленой“ экономики в Республике Беларусь являются: развитие электротранспорта (инфраструктуры) и городской мобильности, реализация концепции ”умных“ городов; развитие строительства энергоэффективных жилых домов и повышение энергоэффективности жилищного фонда; снижение энергоемкости валового внутреннего продукта, повышение энергоэффективности, в том числе за счет внедрения энергоэффективных технологий и материалов; повышение потенциала использования возобновляемых источников энергии; создание условий для производства органической продукции; устойчивое потребление и производство, а также развитие экологического туризма.

Реализацию мероприятий Национального плана предполагается осуществлять в рамках выполнения государственных программ на 2016-2020 годы в пределах предусмотренного финансирования, а также путем привлечения внебюджетных средств и иностранных финансовых ресурсов, иных источников, не запрещенных законодательством.

”Зеленая“ экономика – модель организации экономики, направленная на достижение целей социально-экономического развития при существенном сокращении экологических рисков и темпов деградации окружающей среды.
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