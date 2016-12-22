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СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ОЦЕНКЕ, РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ НДС
17:10 22.12.2016

В соответствии с внесенными законом от 18 октября 2016 года изменениями и дополнениями в Налоговый кодекс Беларуси будет взиматься налог на добавленную стоимость с оборотов по реализации на территории Беларуси услуг, оказываемых физическим лицам по технической инвентаризации недвижимого имущества, оценке недвижимого имущества, выполнению землеустроительных и геодезических работ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, эти средства будут поступать не в организации по государственной регистрации и другие организация, оказывающие упомянутые услуги, а в бюджет.

Стоимость указанных услуг по технической инвентаризации, оценке, регистрации недвижимого имущества, оказываемых агентствами по государственной регистрации и земельному кадастру для физических лиц с учетом НДС возрастет на 20%. При этом необходимо отметить, что проведенная в апреле–мае 2016 года комплексная оптимизация работ по технической инвентаризации недвижимого имущества позволит фактически привести цены на эти работы на уровень начала 2016 года.

Изменения Налогового кодекса не касаются оказываемых физлицам услуг по осуществлению административных процедур в отношении недвижимого имущества (государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, выдачи информации из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и т.д.). Эти услуги, как и ранее, освобождаются от налога на добавленную стоимость.

Кроме того, в связи с изменением размера базовой величины с 21 рубля до 23 рублей с 1 января 2017 года увеличится стоимость услуг по осуществляемым агентствами административным процедурам по заявлениям граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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