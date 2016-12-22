В Беларуси передовая практика корпоративного управления в открытых акционерных обществах будет внедряться в 2017 году. Такая задача определена правительством Беларуси для органов государственного управления и хозяйственных обществ с долей государства в уставных фондах 50% и более в постановлении №1008 от 8 декабря 2016 года «О реализации задач социально-экономического развития Республики Беларусь на 2017 год».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, с учетом особенностей конкретных хозяйственных обществ (то есть там, где это необходимо) предстоит разработать и реализовать в 2017 году комплекс мер по совершенствованию корпоративного управления на основе лучших мировых практик, таких, как повышение роли наблюдательных советов в управлении обществами, избрание в состав наблюдательных советов независимых директоров, образование комитетов при наблюдательных советах (по корпоративному управлению и кадрам, по стратегии, по аудиту), четкое распределение обязанностей и обеспечение взаимодействия органов хозяйственного общества, в акционерных обществах с большим количеством акционеров – избрание корпоративного секретаря и др. Для этого потребуется утверждение локальных нормативных правовых актов хозяйственных обществ, в том числе корпоративных кодексов.

Основой для разработки этих документов являются постановление Госкомимущества №29 от 9 июля 2015 года «Об утверждении примерных форм корпоративного кодекса и положений о комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) открытого акционерного общества» и совместное постановление Минэкономики и Госкомимущества №45/14 от 5 июля 2016 года «Об утверждении Методических рекомендаций по организации корпоративного управления в акционерных обществах с участием государства». При подготовке названных документов Госкомимуществом изучался опыт России, Швеции, Китая, Казахстана.

В настоящее время в обществах, независимо от размера доли государства, созданы и работают наблюдательные советы. Тем не менее, для эффективного управления и развития обществ наличия только наблюдательных советов и независимых директоров – недостаточно. Необходимы и другие составляющие, такие как: снижение затрат на производство продукции, снижение финансовой нагрузки по содержанию непрофильных активов путем их передачи в коммунальную собственность либо продажи, наличие квалифицированного руководства и иные.