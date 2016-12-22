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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТВЕРЖДЕНЫ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА БЕЛАРУСИ НА 2017 ГОД
10:15 22.12.2016

Постановлением Совета министров №1053 от 20.12.2016 утверждены основные показатели развития лесного хозяйства на 2017 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, лесовосстановление и лесоразведение предусмотрено в объеме 31 111,9 гектаров. В том числе предполагается создать 11 611,0 гектаров лесных культур селекционным посевным и посадочным материалом. Ввод лесных насаждений в категорию ценных лесных насаждений - 33 464,0 гектаров. Рубки ухода в молодняках - 56 888,6 гектаров, а Рубки промежуточного пользования - 5 263,5 тыс. куб. метров.

Министерствам лесного хозяйства, обороны, образования, по чрезвычайным ситуациям, Управлению делами президента, Национальной академии наук Беларуси, Минскому горисполкому поручено обеспечить принятие и реализацию комплекса мер по безусловному выполнению основных показателей развития лесного хозяйства на 2017 год.

Персональная ответственность за обеспечение выполнения основных показателей развития лесного хозяйства на 2017 год возложена на министров лесного хозяйства, обороны, образования, по чрезвычайным ситуациям, председателя Минского горисполкома.

Постановлением предложено Управлению делами президента, Национальной академии наук Беларуси определить должностных лиц, на которых будет возложена персональная ответственность за обеспечение выполнения названных показателей.

Министерству лесного хозяйства до 25 марта 2018 г. поручено представить информацию в Совет министров о выполнении основных показателей развития лесного хозяйства на 2017 год.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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