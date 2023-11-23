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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 24 НОЯБРЯ 2023 ГОДА


15:44 23.11.2023

Национальный банк Республики Беларусь установил с 24 ноября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,0805 белорусского рубля, 1 евро – 3,3645 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4971 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,3085 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 24.11.2023
валюта курс
EUR 3.3645
USD 3.0805
RUB 3.4971
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.11.2023
валюта курс +/-
EUR 3.3574 +0.0019
USD 3.0805 +0.002
RUB 3.4971 +0.0046
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Курсы в банках
на 23.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3620 3.3700
USD 3.0830 3.0900
RUB 3.4900 3.4930
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Конвертация в банках
на 23.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0900
EUR/RUB 96.3000 96.9000
USD/RUB 88.3000 88.7075
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