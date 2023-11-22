ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 23 НОЯБРЯ 2023 ГОДА

16:38 22.11.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 23 ноября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,0785 белорусского рубля, 1 евро – 3,3560 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4925 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,2951 белорусского рубля.