ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 21 НОЯБРЯ 2023 ГОДА

15:00 20.11.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 21 ноября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,0930 белорусского рубля, 1 евро – 3,3813 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4846 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,2947 белорусского рубля.