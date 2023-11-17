ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 20 НОЯБРЯ 2023 ГОДА

16:08 17.11.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 20 ноября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,1040 белорусского рубля, 1 евро – 3,3686 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4840 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,2766 белорусского рубля.