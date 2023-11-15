ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 16 НОЯБРЯ 2023 ГОДА

16:47 15.11.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 16 ноября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,1186 белорусского рубля, 1 евро – 3,3844 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4782 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,3020 белорусского рубля.