ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 15 НОЯБРЯ 2023 ГОДА

15:14 14.11.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 15 ноября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,1612 белорусского рубля, 1 евро – 3,3880 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4570 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,3260 белорусского рубля.