ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 14 НОЯБРЯ 2023 ГОДА

15:57 13.11.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 14 ноября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,1796 белорусского рубля, 1 евро – 3,3988 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4483 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,3510 белорусского рубля.