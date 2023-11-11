ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 13 НОЯБРЯ 2023 ГОДА

16:37 11.11.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 13 ноября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,1775 белорусского рубля, 1 евро – 3,3951 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4478 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,3545 белорусского рубля.