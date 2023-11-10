ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 11 НОЯБРЯ 2023 ГОДА

15:28 10.11.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 11 ноября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,1764 белорусского рубля, 1 евро – 3,3911 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4522 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,3492 белорусского рубля.