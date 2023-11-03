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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 8 НОЯБРЯ 2023 ГОДА

15:53 03.11.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 8 ноября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.2003 белорусского рубля, 1 евро – 3,4064 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4406 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,3655 белорусского рубля.