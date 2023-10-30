ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 31 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА

16:09 30.10.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 31 октября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,1958 белорусского рубля, 1 евро – 3,3825 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4210 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,3522 белорусского рубля.