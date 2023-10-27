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27.10.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 30 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА


16:00 27.10.2023

Национальный банк Республики Беларусь установил с 30 октября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,1998 белорусского рубля, 1 евро – 3,3803 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4186 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,3663 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2023
валюта курс
EUR 3.3803
USD 3.1998
RUB 3.4186
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4000 +0.0217
USD 3.1998 +0.0019
RUB 3.4186 +0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3780 3.3880
USD 3.1960 3.2030
RUB 3.4100 3.4150
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Конвертация в банках
на 27.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0540 1.0577
EUR/RUB 98.7500 99.5000
USD/RUB 93.7000 94.0500
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