ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 30 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА

16:00 27.10.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 30 октября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,1998 белорусского рубля, 1 евро – 3,3803 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4186 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,3663 белорусского рубля.