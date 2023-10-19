ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 20 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА

15:16 19.10.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 20 октября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,2899 белорусского рубля, 1 евро – 3,4689 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3795 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,4825 белорусского рубля.