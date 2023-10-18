ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 19 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА

17:59 18.10.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 19 октября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,2924 белорусского рубля, 1 евро – 3,4779 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3814 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,4972 белорусского рубля.