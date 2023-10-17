ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 18 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА

15:12 17.10.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 18 октября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,2939 белорусского рубля, 1 евро – 3,4777 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3844 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,4982 белорусского рубля.