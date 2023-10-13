ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 16 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА

16:01 13.10.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 16 октября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,2954 белорусского рубля, 1 евро – 3,4694 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3885 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,5158 белорусского рубля.