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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 13 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА

15:55 12.10.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 13 октября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,2901 белорусского рубля, 1 евро – 3,4936 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3911 белорусского рубля, китайский юань – 4,5056 белорусского рубля.