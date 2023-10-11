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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 12 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА


16:35 11.10.2023

Национальный банк Республики Беларусь установил с 12 октября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,3505 белорусского рубля, 1 евро – 3,5528 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3492 белорусского рубля, китайский юань – 4,5976 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 12.10.2023
валюта курс
EUR 3.5528
USD 3.3505
RUB 3.3492
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.10.2023
валюта курс +/-
EUR 3.5516 +0.0078
USD 3.3505 +0.0001
RUB 3.3492 +0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5470 3.5520
USD 3.3450 3.3500
RUB 3.3360 3.3470
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Конвертация в банках
на 11.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0585 1.0609
EUR/RUB 105.8000 106.5000
USD/RUB 99.9000 100.3000
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