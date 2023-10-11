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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 12 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА

16:35 11.10.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 12 октября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,3505 белорусского рубля, 1 евро – 3,5528 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3492 белорусского рубля, китайский юань – 4,5976 белорусского рубля.