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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 11 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА

15:56 10.10.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 11 октября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,3504 белорусского рубля, 1 евро – 3,5520 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3479 белорусского рубля, китайский юань - 4,5945 белорусского рубля.