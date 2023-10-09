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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЮАНЮ НА ТОРГАХ БВФБ ВО ВТОРНИК


15:11 10.10.2023

Во вторник, 10 октября, на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0105 BYN (-0,31%) до 3,3504 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 139 856 000 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0046 BYN (+0,13%) до 3,5438 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,5392 BYN). Объем торгов: 1 569 920 BYN.

В свою очередь курс российского рубля вырос на 0,0145 BYN (+0,43%) до 3,3479 BYN за 100 рублей. Объем торгов: 147 131 000 BYN.

Курс юаня снизался на 0,0166 BYN (-0,36%) до 4,5945 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 43 634 000 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:40 в белорусских банках колеблется между 3,3 и 3,3562 белорусского рубля; евро между 3,55 и 3,57 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,35 и 3,37 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2023
валюта курс
EUR 3.5400
USD 3.3609
RUB 3.3334
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.10.2023
валюта курс +/-
EUR 3.5392 +0.019
USD 3.3609 +0.0004
RUB 3.3334 -0.0035
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5340 3.5430
USD 3.3450 3.3470
RUB 3.3360 3.3500
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Конвертация в банках
на 10.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0560 1.0590
EUR/RUB 105.4000 106.0900
USD/RUB 99.8000 100.1000
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