Во вторник, 10 октября, на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0105 BYN (-0,31%) до 3,3504 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 139 856 000 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0046 BYN (+0,13%) до 3,5438 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,5392 BYN). Объем торгов: 1 569 920 BYN.

В свою очередь курс российского рубля вырос на 0,0145 BYN (+0,43%) до 3,3479 BYN за 100 рублей. Объем торгов: 147 131 000 BYN.

Курс юаня снизался на 0,0166 BYN (-0,36%) до 4,5945 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 43 634 000 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:40 в белорусских банках колеблется между 3,3 и 3,3562 белорусского рубля; евро между 3,55 и 3,57 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,35 и 3,37 белорусского рубля.