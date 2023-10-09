|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЮАНЮ НА ТОРГАХ БВФБ ВО ВТОРНИК
15:11 10.10.2023
Во вторник, 10 октября, на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0105 BYN (-0,31%) до 3,3504 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 139 856 000 BYN.
Курс евро поднялся на 0,0046 BYN (+0,13%) до 3,5438 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,5392 BYN). Объем торгов: 1 569 920 BYN.
В свою очередь курс российского рубля вырос на 0,0145 BYN (+0,43%) до 3,3479 BYN за 100 рублей. Объем торгов: 147 131 000 BYN.
Курс юаня снизался на 0,0166 BYN (-0,36%) до 4,5945 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 43 634 000 BYN.
Курс продажи доллара по состоянию на 14:40 в белорусских банках колеблется между 3,3 и 3,3562 белорусского рубля; евро между 3,55 и 3,57 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,35 и 3,37 белорусского рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 09.10.2023
Курсы в банках
на 10.10.2023
Конвертация в банках
на 10.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте