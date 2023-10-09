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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ТОРГОВОГО ДНЯ ПО СДЕЛКАМ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ НА БВФБ

13:16 10.10.2023 Правлением ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 5 октября 2023 года внесены изменения в Операционный регламент торгового дня по сделкам c иностранной валютой на БВФБ. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржи, необходимость доработки Операционного регламента обусловлена прекращением расчета ставки MosPrime Rate, используемой для формирования базовой цены сделок СВОП. В связи с этим с 16 октября 2023 года при расчете параметров сделок СВОП по паре валют (валюта лота/сопряженная валюта) RUB/BYN вместо значения однодневной ставки MosPrime Rate по российским рублям будет использоваться значение однодневной ставки RUONIA.