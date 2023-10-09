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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 10 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА

15:57 09.10.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 10 октября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,3609 белорусского рубля, 1 евро – 3,5400 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3334 белорусского рубля, китайский юань - 4,6111 белорусского рубля.