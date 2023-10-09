На валютных торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) 9 октября курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0004 BYN (+0,01%) до 3,3609 BYN за 1 доллар США евро. Объем торгов: 3 5421 800 BYN.

Курс евро поднялся на 0,019 BYN (+0,54%) до 3,5392 BYN за 1 евро. Объем торгов: 2 342 982 BYN.

В свою очередь курс российского рубля понизился на 0,0035 BYN (-0,1%) до 3,334 BYN за 100 рублей. Объем торгов: 95 028 600 BYN.

Курс юаня вырос на +0,0069 BYN (+0,15%) до 4,6111 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 54 534 200 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:50 в белорусских банках колеблется между 3,3 и 3,3562 белорусского рубля; евро между 3,55 и 3,56 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,329 и 3,5 белорусского рубля.