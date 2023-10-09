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09.10.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ДОЛЛАРА И ЕВРО ПОДОРОЖАЛИ НА ТОРГАХ БВФБ В ПОНЕДЕЛЬНИК


14:22 09.10.2023

На валютных торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) 9 октября курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0004 BYN (+0,01%) до 3,3609 BYN за 1 доллар США евро. Объем торгов: 3 5421 800 BYN.

Курс евро поднялся на 0,019 BYN (+0,54%) до 3,5392 BYN за 1 евро. Объем торгов: 2 342 982 BYN.

В свою очередь курс российского рубля понизился на 0,0035 BYN (-0,1%) до 3,334 BYN за 100 рублей. Объем торгов: 95 028 600 BYN.

Курс юаня вырос на +0,0069 BYN (+0,15%) до 4,6111 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 54 534 200 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:50 в белорусских банках колеблется между 3,3 и 3,3562 белорусского рубля; евро между 3,55 и 3,56 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,329 и 3,5 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 09.10.2023
валюта курс
EUR 3.5465
USD 3.3605
RUB 3.3369
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.10.2023
валюта курс +/-
EUR 3.5392 +0.019
USD 3.3609 +0.0004
RUB 3.3334 -0.0035
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5300 3.5380
USD 3.3560 3.3600
RUB 3.3150 3.3320
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Конвертация в банках
на 09.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0515 1.0545
EUR/RUB 106.0200 106.6000
USD/RUB 100.7300 101.3000
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Финансовая информация
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