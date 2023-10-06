|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МОШЕННИКИ СОЗДАЛИ ФИШИНГОВЫЙ САЙТ БВФБ
11:23 09.10.2023
В интернете мошенники создали фишинговый сайт с доменным именем, отличающимся от официального сайта ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе БВФБ.
Согласно информации, на данном сайте используется корпоративный стиль БВФБ: логотип, фирменные цвета, изображения.
«Биржа предпринимает все меры для выявления мошенников и блокировки фишингового сайта», - отметили в пресс-службе.
БВФБ рекомендует обращать внимание на доменное имя (аббревиатуру) сайта в адресной строке браузера, на котором находитесь. Злоумышленники могут создать поддельный сайт, похожий на официальный. Официальный сайт БВФБ - https://bcse.by/.
Официальный сайт БВФБ обязательно имеет информацию о контактных данных для обратной связи (телефон, адрес электронной почты, ссылки на аккаунты с соцсетях).
БВФБ также рекомендует не переходить по ссылкам, отличающимся от указанного доменного имени официального сайта биржи и не указывать свои личные данные. Не следует также поддаваться на рекламные заголовки. ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» не проводит рекламных компаний для инвесторов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 06.10.2023
Курсы в банках
на 09.10.2023
Конвертация в банках
на 09.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте