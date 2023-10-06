В интернете мошенники создали фишинговый сайт с доменным именем, отличающимся от официального сайта ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе БВФБ.

Согласно информации, на данном сайте используется корпоративный стиль БВФБ: логотип, фирменные цвета, изображения.

«Биржа предпринимает все меры для выявления мошенников и блокировки фишингового сайта», - отметили в пресс-службе.

БВФБ рекомендует обращать внимание на доменное имя (аббревиатуру) сайта в адресной строке браузера, на котором находитесь. Злоумышленники могут создать поддельный сайт, похожий на официальный. Официальный сайт БВФБ - https://bcse.by/.

Официальный сайт БВФБ обязательно имеет информацию о контактных данных для обратной связи (телефон, адрес электронной почты, ссылки на аккаунты с соцсетях).

БВФБ также рекомендует не переходить по ссылкам, отличающимся от указанного доменного имени официального сайта биржи и не указывать свои личные данные. Не следует также поддаваться на рекламные заголовки. ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» не проводит рекламных компаний для инвесторов.