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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 9 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА

16:22 06.10.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 9 октября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,3605 белорусского рубля, 1 евро – 3,5465 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3369 белорусского рубля, китайский юань – 4,6042 белорусского рубля.