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06.10.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ДОЛЛАРА И ЕВРО ОБНОВИЛИ МАКСИМУМЫ НА ТОРГАХ БВФБ В ПЯТНИЦУ


14:43 06.10.2023

На валютных торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) 6 октября курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,229 BYN (+0,69%) до 3,3605 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 3,3376 BYN). Объем торгов: 41 800 800 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0135 BYN (+0,38%) до 3,5202 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,3376 BYN). Объем торгов составил 3 847 540 BYN.

В свою очередь курс российского рубля снизился на 0,01756 BYN (-0,47%) до 3,3369 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,3376 BYN). Объем торгов: 110 852 000 BYN.

Курс юаня вырос на +0,0441 BYN (+0,097%) до 4,6042 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,3376 BYN). Объем торгов составил 26 8714 000 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:20 в белорусских банках колеблется между 3,348 и 3,355 белорусского рубля; евро между 3,531 и 3,54 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,332 и 3,44 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 06.10.2023
валюта курс
EUR 3.5068
USD 3.3376
RUB 3.3525
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.10.2023
валюта курс +/-
EUR 3.5202 +0.0135
USD 3.3605 +0.0229
RUB 3.3369 -0.0156
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5300 3.5350
USD 3.3500 3.3550
RUB 3.3250 3.3380
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Конвертация в банках
на 06.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0530 1.0560
EUR/RUB 105.5000 106.3000
USD/RUB 100.1000 100.7000
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Финансовая информация
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