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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
КУРСЫ ДОЛЛАРА И ЕВРО ОБНОВИЛИ МАКСИМУМЫ НА ТОРГАХ БВФБ В ПЯТНИЦУ
14:43 06.10.2023
На валютных торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) 6 октября курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,229 BYN (+0,69%) до 3,3605 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 3,3376 BYN). Объем торгов: 41 800 800 BYN.
Курс евро поднялся на 0,0135 BYN (+0,38%) до 3,5202 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 3,3376 BYN). Объем торгов составил 3 847 540 BYN.
В свою очередь курс российского рубля снизился на 0,01756 BYN (-0,47%) до 3,3369 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,3376 BYN). Объем торгов: 110 852 000 BYN.
Курс юаня вырос на +0,0441 BYN (+0,097%) до 4,6042 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,3376 BYN). Объем торгов составил 26 8714 000 BYN.
Курс продажи доллара по состоянию на 14:20 в белорусских банках колеблется между 3,348 и 3,355 белорусского рубля; евро между 3,531 и 3,54 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,332 и 3,44 белорусского рубля.
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