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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 6 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА

15:45 05.10.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 6 октября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,3376 белорусского рубля, 1 евро – 3,5068 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3525 белорусского рубля, китайский юань - 4,5601 белорусского рубля.