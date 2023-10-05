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05.10.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ НА ТОРГАХ БВФБ В ЧЕТВЕРГ


14:51 05.10.2023

На валютных торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) 5 октября курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0049 BYN (+0,15%) до 3,3376 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 38 278 500 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0178 BYN (+0,51%) до 3,5067 BYN за 1 евро. Объем торгов составил 701 335 BYN.

В свою очередь курс российского рубля понизился на 0,0017 BYN (-0,05%) до 3,3525 BYN за 100 рублей. Объем торгов. 129545 000 BYN.

Курс юаня вырос на +0,0095 BYN (+0,21%) до 4,5601 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 30 897 220 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:00 в белорусских банках колеблется между 3,333 и 3,345 белорусского рубля; евро между 3,499 и 3,52 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,358 и 3,4 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 06.10.2023
валюта курс
EUR 3.5068
USD 3.3376
RUB 3.3525
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.10.2023
валюта курс +/-
EUR 3.5067 -0
USD 3.3376 +0.0049
RUB 3.3525 -0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5040 3.5080
USD 3.3340 3.3370
RUB 3.3350 3.3500
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Конвертация в банках
на 05.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0500 1.0520
EUR/RUB 104.6000 105.3500
USD/RUB 99.5000 100.2000
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Финансовая информация
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