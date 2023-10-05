На валютных торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) 5 октября курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0049 BYN (+0,15%) до 3,3376 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 38 278 500 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0178 BYN (+0,51%) до 3,5067 BYN за 1 евро. Объем торгов составил 701 335 BYN.

В свою очередь курс российского рубля понизился на 0,0017 BYN (-0,05%) до 3,3525 BYN за 100 рублей. Объем торгов. 129545 000 BYN.

Курс юаня вырос на +0,0095 BYN (+0,21%) до 4,5601 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 30 897 220 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:00 в белорусских банках колеблется между 3,333 и 3,345 белорусского рубля; евро между 3,499 и 3,52 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,358 и 3,4 белорусского рубля.