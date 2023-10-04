ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 5 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА

16:19 04.10.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 5 октября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,3327 белорусского рубля, 1 евро – 3,4983 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3542 белорусского рубля, китайский юань – 4,5506 белорусского рубля.