На торгах в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) 4 октября курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0001 BYN (+0%) до 3,3327 BYN за 1 доллар США, обновив абсолютный максимум. Объем торгов: 25 758 600 BYN.

По евро сделок не было.

Курс российского рубля повысился всего лишь на 0,0003 BYN (+0,01%) до 3,3542 BYN за 100 рублей. Объем торгов: 78 453 000 BYN.

Курс юаня незначительно вырос на +0,001 BYN (+0,02%) до 4,5506 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 8 427 240 YN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:30 в белорусских банках колеблется между 3,333 и 3,345 белорусского рубля; евро между 3,499 и 3,52 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,358 и 3,4 белорусского рубля.