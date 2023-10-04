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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРС ДОЛЛАРА ОБНОВИЛ АБСОЛЮТНЫЙ МАКСИМУМ НА ТОРГАХ БВФБ 4 ОКТЯБРЯ


14:13 04.10.2023

На торгах в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) 4 октября курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0001 BYN (+0%) до 3,3327 BYN за 1 доллар США, обновив абсолютный максимум. Объем торгов: 25 758 600 BYN.

По евро сделок не было.

Курс российского рубля повысился всего лишь на 0,0003 BYN (+0,01%) до 3,3542 BYN за 100 рублей. Объем торгов: 78 453 000 BYN.

Курс юаня незначительно вырос на +0,001 BYN (+0,02%) до 4,5506 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 8 427 240 YN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:30 в белорусских банках колеблется между 3,333 и 3,345 белорусского рубля; евро между 3,499 и 3,52 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,358 и 3,4 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 05.10.2023
валюта курс
EUR 3.4983
USD 3.3327
RUB 3.3542
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.10.2023
валюта курс +/-
USD 3.3327 +0.0001
RUB 3.3542 +0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4770 3.4930
USD 3.3250 3.3300
RUB 3.3370 3.3550
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Конвертация в банках
на 04.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0460 1.0497
EUR/RUB 103.9000 104.6000
USD/RUB 99.1000 99.8000
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