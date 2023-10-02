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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ДОЛЛАР, ЕВРО И ИЮАНЬ ПОДОРОЖАЛИ НА ТОРГАХ БВФБ В ПОНЕДЕЛЬНИК
14:14 02.10.2023
В понедельник, 2 октября, на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0187 BYN (+0,57%) до 3,3038 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 25 803 000 BYN.
В свою очередь евро подорожал на 0,0218 BYN (+0,63%) до 3,4918 BYN за 1 евро. Объем торгов составил 1 515 440 BYN.
Курс российского рубля снизился на 0,0142 BYN (-0,42%) до 3,3679 BYN за 100 рублей. Объем торгов: 138 015 000 BYN.
Курс юаня поднялся на +0,0264 BYN (+0,59%) до 4,537 BYN за 10 юаней. Объем торгов составил 34 402 000 YN.
Курс продажи доллара по состоянию на 13:50 в белорусских банках колеблется между 3,308 и 3,33 белорусского рубля; евро между 3.493 и 3,51 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,36 и 3,4 белорусского рубля.
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