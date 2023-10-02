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02.10.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР, ЕВРО И ИЮАНЬ ПОДОРОЖАЛИ НА ТОРГАХ БВФБ В ПОНЕДЕЛЬНИК


14:14 02.10.2023

В понедельник, 2 октября, на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0187 BYN (+0,57%) до 3,3038 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 25 803 000 BYN.

В свою очередь евро подорожал на 0,0218 BYN (+0,63%) до 3,4918 BYN за 1 евро. Объем торгов составил 1 515 440 BYN.

Курс российского рубля снизился на 0,0142 BYN (-0,42%) до 3,3679 BYN за 100 рублей. Объем торгов: 138 015 000 BYN.

Курс юаня поднялся на +0,0264 BYN (+0,59%) до 4,537 BYN за 10 юаней. Объем торгов составил 34 402 000 YN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:50 в белорусских банках колеблется между 3,308 и 3,33 белорусского рубля; евро между 3.493 и 3,51 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,36 и 3,4 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 03.10.2023
валюта курс
EUR 3.4817
USD 3.3038
RUB 3.3679
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.10.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4918 +0.0218
USD 3.3038 +0.0187
RUB 3.3679 -0.0142
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4920 3.4900
USD 3.2990 3.3030
RUB 3.3550 3.3630
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Конвертация в банках
на 02.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0560 1.0575
EUR/RUB 103.7000 104.3000
USD/RUB 98.1200 98.8000
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Финансовая информация
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