В понедельник, 2 октября, на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0187 BYN (+0,57%) до 3,3038 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 25 803 000 BYN.

В свою очередь евро подорожал на 0,0218 BYN (+0,63%) до 3,4918 BYN за 1 евро. Объем торгов составил 1 515 440 BYN.

Курс российского рубля снизился на 0,0142 BYN (-0,42%) до 3,3679 BYN за 100 рублей. Объем торгов: 138 015 000 BYN.

Курс юаня поднялся на +0,0264 BYN (+0,59%) до 4,537 BYN за 10 юаней. Объем торгов составил 34 402 000 YN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:50 в белорусских банках колеблется между 3,308 и 3,33 белорусского рубля; евро между 3.493 и 3,51 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,36 и 3,4 белорусского рубля.