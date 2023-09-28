ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 29 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

17:14 28.09.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 29 сентября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,2870 белорусского рубля, 1 евро – 3,4646 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3875 белорусского рубля, китайский юань – 4,4916 белорусского рубля.