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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 25 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

15:59 22.09.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 25 сентября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,2577 белорусского рубля, 1 евро – 3,4666 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3937 белорусского рубля, китайский юань – 4,4568 белорусского рубля.