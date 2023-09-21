ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) и BIK Ratings 20 сентября 2023 года подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, документ направлен на развитие информационного и аналитического обеспечения участников финансового рынка, укрепление долгосрочного взаимовыгодного партнерства сторон в сфере развития действующих и продвижения новых финансовых продуктов и услуг.

«Подписание соглашения с BIK Ratings является важным шагом в развитии нашего сотрудничества. Это позволит нам объединить усилия для развития экономики и финансового рынка Республики Беларусь, повысить доверие и защищенность инвесторов и эмитентов», – прокомментировал председатель правления БВФБ Андрей Аухименя.

BIK Ratings — белорусское рейтинговое агентство, аккредитованное Национальным банком Республики Беларусь, в соответствии с постановлением Правления Национального банка № 7 от 12 января 2021 года.

BIK Ratings является поставщиком рыночной информации: кредитных рейтингов, рэнкингов, исследований и аналитики.