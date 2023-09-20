ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 21 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

15:37 20.09.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 21 сентября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,2601 белорусского рубля, 1 евро – 3,4897 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3792 белорусского рубля, китайский юань – 4,4607 белорусского рубля.