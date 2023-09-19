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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 20 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

15:57 19.09.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 20 сентября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,2569 белорусского рубля, 1 евро – 3,4809 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3861 белорусского рубля, китайский юань – 4,4574 белорусского рубля.