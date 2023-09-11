ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 12 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

14:44 11.09.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 12 сентября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,2531 белорусского рубля, 1 евро – 3,4907 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3652 белорусского рубля, 100 гривен – 8,8085 белорусского рубля, китайский юань – 4,4529 белорусского рубля.