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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 8 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА


14:53 07.09.2023

Национальный банк Республики Беларусь установил с 8 сентября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,2824 белорусского рубля, 1 евро – 3,5168 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3384 белорусского рубля, 100 гривен – 8,8872 белорусского рубля, китайский юань – 4,4774 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2023
валюта курс
EUR 3.5048
USD 3.2654
RUB 3.3424
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.09.2023
валюта курс +/-
EUR 3.5143 -0
USD 3.2824 +0.017
RUB 3.3384 -0.004
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Курсы в банках
на 07.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5100 3.5150
USD 3.2730 3.2820
RUB 3.3220 3.3400
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Конвертация в банках
на 07.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0720 1.0740
EUR/RUB 105.5000 106.0000
USD/RUB 98.0000 99.3000
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